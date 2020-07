Peste 18.000 de bulgari au manifestat pentru a opta zi, joi, la Sofia, cerand demisia guvernului pe care il acuza de coruptie si legaturi oligarhice, relateaza AFP.

Foto: (c) Stoyan Nenov/REUTERS

Manifestantii, intre care multi tineri, au blocat traficul in centrul capitalei bulgare timp de sapte ore. In ritmul tobelor, ei au purtat steaguri si au scandat ''vom fi aici in fiecare zi'', ''demisie'' si ''mafia'' la adresa guvernului de centru-dreapta al lui Boiko Borisov, la putere de 10 ani, aproape fara intrerupere.