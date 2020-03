Stiri pe aceeasi tema

- Testarea masiva a personalului medical și a cetațenilor, inclusiv inființarea de puncte de testare pe strada, și instituirea urgenta a izolarii generale la domiciliu, de unde oamenii sa poata ieși doar pentru aprovizionare sau alte probleme urgente, este vazuta de unii dintre medicii romani ca singura…

- Pentru prima data Parlamentul va avea, in aceasta saptamana, un vot online, impus de situatia generata de epidemia de coronavirus. Miercuri, la ora 16,00, va avea loc prima sedinta de simulare a votului online."Maine scriem istorie la Parlament. Vom avea prima sedinta de simulare a votului online. De…

- In vremuri de criza e nevoie de implicare și solidaritate! Odata cu trecerea țarii la scenariul 3 al crizei de coronavirus, s-a format in Cluj-Napoca grupul de solidaritate comunitara “VA AJUTAM DIN CLUJ!”. Grupul are in prezent 450 de membri și reunește mai mulți cetațeni activi, sub coordonarea a…

- "(...) Firmele de transport rutier din Romania vor fi grav afectate din cauza epidemiei cu noul coronavirus (...) din estimarile UNTRR, in cazul transportului rutier national de persoane - linii regulate - numarul de pasageri a scazut cu 50%, iar pentru transportul de persoane ocazional scaderea…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni ca din cele 64 de metrouri disponibile in Bucuresti 63 se afla in circulatie informeaza Agerpres. "Noi, imediat ce a aparut o intensificare a masurilor dispuse de Comitetul national pentru situatii de urgenta, am luat masuri privind…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca femeia de 42 de ani din Bucuresti care a fost testata pozitiv cu coronavirus ar fi avut contact inclusiv cu persoane care lucreaza in cladirea Guvernului. Prin urmare, a fost declansata o ancheta epidemiologica la Palatul Victoria."In contextul anchetei…

- Bucuresti, 3 mar /Agerpres/ - Comisia de cultura a Camerei Deputatilor a votat, marti, in favoarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.Presedintele comisiei, Gigel Stirbu,…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat ca verificarea respectarii procedurilor legale privind organizarea petrecerii de Revelion de la Biblioteca Nationala a Romaniei va fi demarata luni si ca spera ca dupa data de 15 ianuarie sa faca public raportul, potrivit Mediafax.Deputatul…