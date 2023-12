Bukarest Fashion Festival sarbatoreste 25 de ani la Ambasad’Or Events

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pavel și Ana Maria Pop nu au de gand sa aștepte prea mult pana cand vor deveni soț și soție, astfel ca anul urmator se casatoresc. Intr-un interviu pentru Playtech, prezentatorul a dezvaluit și insemnatatea anului 2024 pentru el. In octombrie, Daniel Pavel și-a cerut iubita in casatorie. Totul…

- Suceveanca Elisabet Victoria Pacurari, din Gura Humorului, a obținut recent Premiul de excelența in frumusețe, in cadrul Galei Performantei si Excelenței 2023, eveniment cu o tradiție de 13 ani, care s-a desfașurat la București, la Ambasad"Or Events. A fost o gala in care s-au celebrat ...

- Claudia Iosif rupe tacerea la scurt timp dupa desparțirea de Dorian Popa. Intrebata de fani daca e vreo șansa sa se impace cu artistul, ea a zis clar ca nu. Dupa 11 ani de relație, Dorian Popa și Claudia Iosif nu mai formeaza un cuplu. De mai bine de doua saptamani ea a plecat din casa artistului din…

- Cea de a-XIII-a editie a Festivalului de Film Evreiesc (BJFF), care cuprinde o selectie deosebita de filme, dezbateri si concerte, se va desfasura incepand de duminica si pana pe 16 noiembrie, in Capitala.

- : In 2019, varsta medie de incepere a utilizarii internetului era de 9 ani, in timp ce in 2023 aceasta a scazut la 8,2 ani. Aceasta este semnificativ mai scazuta la respondenții sub varsta de 12 ani (6,8 ani vs. adolescenți 9 ani), la cei de gen masculin (7,8 ani, comparativ cu 8,5 in cazul fetelor)…

- Vedeta TV, cunoscut pentru participarea sa in cadrul mai multor emisiuni, printre care iUmor, a spus ca va merge la IML pentru a scoate certificat medico-legal și va depune plangere la poliție.Barbatul sufera de sindromul Tourette, o afecțiune care se manifesta prin ticuri vocale, inclusiv repetarea…

- Danone Romania lanseaza pe 18 octombrie a XI-a ediție a programului „Vino Acasa la Danone”, la fabrica de iaurt din București. Programul cuprinde vizite ghidate pentru gradinițe și școli care se desfașoara pe intreg parcursul anului școlar. Micii vizitatori vor calatori pe drumul iaurtului și vor primi…

- Bucuresti, orașul care nu doarme niciodata, este un colos greu de administrat. Astazi ne propunem sa vedem frumusețea lui, in ciuda problemelor economice și sociale. Facem o proiecție a Capitalei Romaniei peste cațiva ani, in oglinda cu orașul martor la nenumarate evenimente istorice. Cum se va dezvolta…