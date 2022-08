Stiri pe aceeasi tema

Direcția Generala de Poliție Locala a intensificat acțiunile vizand ridicarea de pe domeniul public a vehiculelor fara stapan sau abandonate, in conformitate cu prevederile Legii 421/2002.

Primarul Capitalei, Nicusor Dan a declarat vineri, in deschiderea sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca in cursul lunii august vor iesi in sistemul de achizitii publice cu toate liniile de tramvai care mai sunt de modernizat, potrivit news.ro.

Grupul PNL din CGMB a lansat in dezbatere publica Regulamentul pentru utilizarea trotinetelor electrice in Bucuresti. Potrivit documentului, pentru a conduce o bicicleta sau o trotineta electrica pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani si se interzice…

Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a solicitat Primariilor de la nivelul Municipiului Bucuresti sa instituie serviciul de permanenta si sa monitorizeze cu atentie evolutia fenomenelor meteorologice periculoase. De asemenea, acesta a dispus si mentinerea unui contact permanent cu operatorii de distributie…

Șoferii nu vor mai putea sa iși lase mașinile parcate pe trotuar sau la marginea drumului in zona centrala a Bucureștiului incepand cu luna august, ci doar in parcarile cu plata special amenajate.Informația a fost facuta publica de viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu, intr-un interviu…

Controlul pirotehnic de la complexul comercial din Sectorul 2 s-a finalizat, iar aspectele semnalate nu se confirma, a anuntat duminica seara Politia Capitalei, potrivit Agerpres.In cursul serii, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata de Politia Locala cu privire la faptul…

Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti a aplicat, de la inceputul anului, peste 3.200 de amenzi soferilor care oprit si stationat neregulamentar, valoarea sanctiunilor depasind 825.000 lei, potrivit news.ro.

Marea Britanie se pregateste pentru cea mai mare greva a angajatilor sistemului feroviar din ultimii 30 de ani intre 21 si 25 iunie, sindicatele din industrie cerand salarii mai mari si conditii de munca mai bune, relateaza Le Figaro, conform news.ro.