- Adrian Popa, managerul Spitalului Județean de Urgența, a anunțat ca, impreuna cu reprezentanții Casei Județene de Sanatate Bacau, a semnat, astazi, noul contract de servicii medicale aferent anilor 2021-2023. “Am reușit negocierea celui mai mare buget din istoria Spitalului Județean de Urgența Bacau,…

- SANITAS București se opune practicilor noi ce se vor a fi instituite in Romania și care folosesc dezinformarea și necunoașterea legii pentru a discrimina o categorie profesionala esențiala. “Organizația noastra va lupta cu toate armele legale pentru a impiedica obligarea vaccinarii, mascata prin testarea…

- Spitalul ,,Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a obținut avizul Ministerului Sanatații pentru inființarea unei noi structuri cu paturi: Compartimentul Otorinolaringologie (O.R.L). Aceasta structura va face parte din cadrul secției Chirurgie generala. Serviciile sale, care vor fi operaționale din august…

- In Romania, nu avem timp sa ne plictisim, insa nu munca ne omoara… La noi, in ultimii ani, orice recomandare venita pe filiera Uniunii Europene devine lege sau, mai grav, este interpretata ca un ultimatum, atunci cand musai se pliaza pe politicile mai vechi sau mai noi ale unui grup de indivizi cu influența…

- la celelalte categorii de personal medical, procentul celor nevaccinați este și mai mare In vreme ce autoritațile medicale ne asalteaza cu indemnul de a ne vaccina impotriva COVID iar Guvernul a legiferat emiterea certificatelor de vaccinare, cadrele medicale din județ nu se ingramadesc sa se inoculeze…

- Politistii bacauani au aplicat 6 sanctiuni contraventionale in valoare de peste 24.500 de lei si au confiscat suma de 8.000 de lei, in cadrul unei actiuni desfasurata pe raza judetului Bacau, pentru verificarea operatorilor economici in domeniul prestarilor de servicii de tip – ” service auto “. La…

- Este cunoscuta disputa cu privire la cimitirul de la Valea Uzului, unde s-au infruntat romanii verzi cu ungurii roș-alb-verzi pe tema “a cui e cimitirul și cine are sau nu are dreptul sa puna cruci acolo”. Rezolvarea e in carțile de istorie. Inca din 1935, Constantin C. Giurescu afirma clar ca hotarul…

- Campioana județeana dupa victoria la penalty-uri contra Viitorului Curița, FC Dinamo Bacau așteapta sa vada ce-i vor harazi sorții in tentativa de a promova in Liga a III-a Primul titlu de campioana județeana pentru FC Dinamo Bacau! Inființata in 2018, de Remus Pozinarea, Bogdan Ghica și Mihai Voicu,…