Artă în sănătate la clinica ELITEMED din Târgu Mureș! In curand se va deschide in Tg.Mureș clinica ELITE MED, care ofera servicii medicale premium. Servicii medicale și well-being inovatoare. ELITEMED reprezinta o clinica pluridisciplinara care acopera mai multe investigații și intervenții complexe.Misiunea clinicii este de a pune la dispoziția tuturor pacienților, servicii medicale la cele mai inalte standarde. Profil de servicii/ Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

