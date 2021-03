Stiri pe aceeasi tema

- Declarație fara precedent in Justiția din Romania. Premierul Florin Cițu cere alte soluții, de la ministrul Justiției, de la procurorul general, la decizia definitiva a Tribunalului București, de inchidere a dosarului 10 august. Practic, prim-ministrul intervine in actul de justiție. Intrebat in cadrul…

- Premierul Florin Cițu s-a „batut” sambata cu pumnul in piept in legatura cu bugetul, dupa vizita la Bruxelles, acuzand in același timp PSD. Marcel Ciolacu n-a stat pe ganduri și i-a dat o replica aspra. Premierul a vorbit despre discuția pe buget de la Bruxelles, spunand totodata ca nu este dispus sa…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, in ședința Biroului Executiv al PNL ca urmeaza taieri in mai multe zone pentru ca Romania sa se incadreze in ținta de deficit de 7%. Studenții sunt printre cei afectați. Nu vor mai avea calatorii nelimitate in rețeaua CFR și se ia in calcul revenirea la modelul din anul…

- Romania nu va cumpara vaccin rusesc sau chinezesc, ci va incerca sa devina producator de vaccin impotriva covid, a spus, sambata, premierul Florin Cițu, la scurt timp dupa ce a primit rapelul pentru imunizare. ”Am inceput discuțiile, am fost intrebați daca dorim, daca avem capacitatea, am spus da, așteptam…

- Romania va putea incasa sume de la Comisia Europeana, in primii doi ani, in baza indeplinirii unor pasi sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte, a anuntat Marius Vasiliu, secretar de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in cadrul consultarilor privind actualizarea Planului…

- Cu 0,3% din aceasta suma, Romania ar fi putut scapa definitiv de problema grupurilor sanitare din școli. Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a…

- Premierul Florin Citu reactioneaza la decizia CCR prin care s-a stabilit ca legea prin care s-a anulat ordonanta de amanare a cresterii pensiilor este constitutionala. Premierul anunta insa ca pensiilor nu vor creste cu 40%, asa cum prevede legea, iar o parte a responsabilitatii ii revine presedintelui…

- Oficialii de la București explica de ce Romania primește vaccin doar pentru cinci milioane de persoane. Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns, sambata la ora 8.00, la Institutul Cantacuzino din București, iar de aici vor fi trimise centrelor regionale de vaccinare. Premierul Florin Cițu,…