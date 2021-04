Bugetul Bucureștiului propus de Nicușor Dan nu a trecut de votul CGMB Dupa o dezbatere de peste doua ore, consilierii generali au repins miercuri proiectul de buget al Capitalei. Așa cum au anunțat, o parte dintre consilierii USR PLUS au votat impotriva ori s-au abținut de la vot. Proiectul de buget al Bucureștiului a fost respins cu 17 voturi pentru, 22 de voturi impotriva și 14 abțineri. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Consiierii PNL din CGMB anunța ca susțin propunerea de buget inițiata de Primarul General, Nicușor Dan, dupa ce USR PLUS i-a cerut primarului general al Capitalei retragerea proiectului: „Avem așteptarile noastre fața de ceea ce trebuie facut dar nu rezolvam lucrurile decat lucrand impreuna”.…

- Consilierii generali USR PLUS au anunțat aseara, prin vocea viceprimarului Horia Tomescu, ca nu vor vota bugetul Capitalei. Forma promovata de primarul Nicușor Dan are veniturile prognozate sunt exagerate și ca bugetul nu este realist. Aceștia il acuza pe Nicușor Dan ca le-a interzis accesul la informațiile…

- Consilierii USR PLUS din Consiliul General ii cer lui Nicușor Dan sa retraga proiectul de buget al Capitalei, transmite viceprimarul eneral din partea aianței, Horia Tomescu: „Avem motive sa credem ca...

