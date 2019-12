Stiri pe aceeasi tema

- În România, deficitul comercial în producția agricola și în zona industriei alimentare a fost în creștere în ultimii ani, anunța ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Oros, potrivit Mediafax.“Deși avem producții mari, deficitul comercial…

- Compania chineza Alibaba a castigat cel putin 11 miliarde de dolari intr-o vanzare de actiuni pe bursa de valori din Hong Kong, potrivit romania-actualitati.ro.BBC aminteste ca aceasta a fost a doua listare a Alibaba, dupa oferta sa publica initiala, care a avut loc la New York, in urma cu…

- Carnea de porc este cu 15-20% mai scumpa anul acesta de Sarbatori, ca urmare a faptului ca pe piata europeana exista un deficit major de carne, iar moneda nationala s-a depreciat in ultima perioada, a declarat, vineri, Dana Tanase, director executiv al Asociatiei Romane a Carnii, prezenta la o conferinta…

- Romania a inregistrat in primele opt luni ale acestui an un deficit de 1,14 miliarde de euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 24% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand acesta s-a cifrat la 923,44 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Deficitul bugetar se ridica la 2,8% din produsul intern brut, la zece luni, dar in realitate este mai mare, deoarece fostul Guvern a utilizat „smecherii“, precum amanarea rambursarilor de TVA si neplata lucrarilor, a declarat vineri premierul Ludovic Orban, in cadrul evenimentului Topul National al…

- Din cauza embargoului alimentar, impus incepand cu 6 august 2014 ca raspuns la sancțiunile occidentale impotriva Rusiei, dupa anexarea Crimeei și inceputul conflictului din Donbas, consumatorii ruși pierd anual aproximativ 445 de miliarde de ruble (in prețurile din 2013), insemnand 6,2 miliarde de euro.…

- Mai mult de 202.000 de fermieri au fost autorizati pentru plata avansului din platile directe pe suprafata, cu o suma de peste 317 milioane de euro, a anuntat, miercuri, ministrul interimar al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, in conferinta de bilant. "Am programat pentru azi (miercuri,…

- Sistemul national de compensare datorii si creante a readus in circuitul economic national circa 66 de miliarde de euro, in cei 20 de ani de functionare neintrerupta, iar printr-un proiect de act normativ initiat de Ministerul Economiei se vor accelera masurile de diminuare a blocajului financiar,…