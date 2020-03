Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Formația antrenata de Cristian Busuioc va intalni vineri, 28 februarie, de la ora 15:00, pe teren propriu, formația ACS Crișul Chișineu-Criș, in etapa a XV-a a Divizia A, Seria B! Clubul Sportiv Universitatea Reșița ocupa locul cinci in Divizia A, iar Crișul Chișineu-Criș este pe primul loc,…

- Petre Apostol In aceasta seara, de la ora 16:00, in Sala Sporturilor „Olimpia”, echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiesti va evolua in cadrul penultimei etape a turului secund al Seriei C din Divizia A, primind vizita formatiei CSU Targoviste. Dupa cele doua meciuri de verificare disputate in…

- CSU Suceava a facut un antrenament cu public, ieri, in sala „Dumitru Bernicu", adversara fiindu-i ultima clasata a Diviziei A de handbal masculin, Seria A, CSU Targoviște. Formația gazda s-a impus clar, cu 47-3 (23-3), intr-un meci in care oaspeții au facut practic figurație. ...

- Etapa a XIII-a a Diviziei A de handbal masculin Seria A programeaza pentru CSU Suceava un joc impotriva unui adversar facil, este vorba de CSU Targoviste. Gruparea damboviteana nu poate fi desconsiderata, insa dupa douasprezece runde ea are 0 puncte in clasament si in ultimele doua etape a primit ...

- Petre Apostol Meciul din cadrul etapei a treia a turului secund din Divizia A la handbal feminin, Seria C, al echipei Activ Prahova Ploiesti, cu National Ramnicu Valcea, a fost devansat pentru aceasta seara, de la ora 17:00, la Sala Sporturilor „Olimpia”. Dupa importanta remiza obtinuta pe terenul liderulului,…

- Sambata si duminica se vor disputa partidele rundei a 16-a din cadrul Diviziei A1 la volei feminin. Etapa se va derula fara Știința, echipa bacauana stand weekend-ul acesta. Cel mai important meci se va derula sambata, de la ora 13.30, fiind televizat de TVR3: Dinamo București- CSM Targoviște. Altfel…

- Petre Apostol In aceasta seara, de la ora 17:00, echipa feminina de handbal Activ Prahova Ploiesti (din cadrul clubului sportiv al Consiliului Judetean Prahova) va debuta in Cupa Romaniei, urmand sa primeasca replica prim-divizionarei AHCM Slobozia, in Sala Sporturilor „Olimpia”, intr-un meci contand…

- Echipa masculina de handbal Universitatea Craiova nu a mai avut nevoie de munca fizica pentru a obtine victoria in partida cu formatia Constantin Brancusi Tg. Jiu. Formatia gorjeana a anuntat in aceasta dimineata ca nu se va prezenta la Craiova, in ultimul meci al anului. Partida conta pentru etapa…