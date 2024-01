Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – In primul meci din 2024, handbalistele de la Clubul Sportiv Universitatea Reșița vor juca, pe 25 ianuarie, in deplasare, cu CSM Oradea, in ultima etapa a turului de campionat al Diviziei A, Seria C! CSU Reșița este pe locul 5, cu 4 puncte, in timp ce Oradea este cu o poziție mai sus, cu 6…

- REȘIȚA – Handbaliștii de la CSM Reșița au caștigat cu scorul de 39-33 partida cu echipa de tineret a SCM Politehnica Timișoara! Acesta fost și primul amical din perioada de pregatire al echipei reșițene, care-și dorește sa faca un meci de verificare și cu echipa de seniori a Timișoarei, cea antrenata…

- Echipa de handbal masculin CSO TEUTONII GHIMBAV s-a calificat in play-off-ul de promovare in Liga Zimbrilor. Formația din Ghimbav a incheiat prima parte a campionatului seriei B pe locul 3 in clasament. Dupa un parcurs bun, handbaliștii pregatiti de Catalin Vasilache au obtinut, astfel, dreptul de a…

- REȘIȚA – Partida dintre CSM Odorheiul Secuiesc și CSM Reșița s-a incheiat cu scorul de 36-19 (20-10) in favoarea gazdelor, iar reșițenii au inregistrat cea mai usturatoare infrangere din acest sezon! Reșița a incheiat anul 2023 pe locul 2 in Divizia A, Seria A, cu 33 de puncte, dupa 14 meciuri. Lideri…

- La București a avut loc tragerea la sorți a partidelor turului 1 din Cupa Romaniei la handbal feminin, in care joaca și echipele din primul eșalon, mai puțin cele angrenate in cupele europene. Formația noastra, Activ Prahova Ploiești, a ”nimerit”, in cazul calificarii pe taboul principal al intrecerii,…

- La sediul Federației Romane de Handbal a avut loc ieri, 5 decembrie, tragerea la sorți a meciurilor din turul preliminar și a celor din turul I al Cupei Romaniei la handbal feminin. Potrivit csminaur.ro, au intrat in lupta echipe din liga secunda, iar din turul I vor intra și cele din Liga Naționala,…

- REȘIȚA – CSM Reșița a caștigat miercuri, 15 noiembrie, cu scorul de 36-25 (17-7) cu CSU Craiova și vrea revanșa contra celor de la CSM Fagaraș! „A fost un meci in care am incercat sa punem in practica mai multe scheme de joc. Știam ca suntem favoriți prin prisma faptului ca am batut și la Craiova.…

- REȘIȚA – Clubul Sportiv Universitatea Reșița a caștigat duminica, 12 noiembrie, cu scorul de 36-21 (20-13) partida cu CS Arena Targu Mureș din etapa a VI-a a Diviziei A, Seria C! Studentele pregatite de Cristian Busuioc au obținut astfel prima victorie din actualul sezon! „Am condus in permanența pe…