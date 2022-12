Stiri pe aceeasi tema

- Salariile bugetarilor ar urma sa fie majorate de la 1 ianuarie cu 1300 de lei, declara ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi. Acesta spune ca autoritațile „ințeleg ca este puțin, dar e maxim ce iși permit”. „Cei care au 5 mii de lei vor avea 6300, 20% creștere, care au 10 mii e creștere de 10-13%”,…

- Indexarea pensiilor in 2023 nu va fi cu 30%. Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, susține ca acest lucru este imposibil, iar autoritațile planifica o indexare de 14,1%. „Ulterior, pe parcursul anului, o sa vedem care e evoluția veniturilor și daca va fi posibil se va reveni la subiect”, a spus…

- Salariile bugetarilor vor crește cu 10% de anul viitor, fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, potrivit proiectului Ordonanței trenuleț ce urmeaza a se aplica din 2023. In ceea ce privește salariile demnitarilor, acestea vor ramane la fel. Punctul de pensie crește de la 1.586 la 1.785 lei,…

- Ministrul Finanțelor și-a contrazis inclusiv șeful pe Marcel Ciolacu, referitor la promisiunile marețe de majorare a pensiilor cu 15%, ca sa nu mai vorbim de tam-tam-ul facut in ultimele saptamani de Coaliția de Guvernare referitor la datele de majorare a pensiilor. Țeapa! Deși știau ca pensiile nu…

- Lucian Bode, Ministrul de interne, a declarat ca dorește sa majoreze salariile angajaților MAI, dar, pe de alta parte, susține ca sunt extrem de importante și investițiile in echipamente. „Eu doresc sa majoram salariile. Sa aducem la zi legea-cadru, Legea 153. Stiti foarte bine ca in acest an s-au acordat…

- Majorarea pensiilor se afla in atenția guvernului, acestea urmand sa creasca anul viitor. Bugetul pe 2023 arata ca vor fi suficienți bani pentru un adaos de 10% la cuantumul acestora, potrivit ministrului Muncii, Marius Budai.

- Procentul de majorare a pensiilor trebuie sa se incadreze in posibilitatile bugetare si nu ar trebui sa fie mai mare de 11%, a declarat, joi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, dupa vizita de la platforma industriala Dacia Mioveni, informeaza Agerpres.Intrebat daca s-a stabilit un procent clar privind majorarea…

