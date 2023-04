Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege inițiat de deputatul liberal Raluca Turcan ar putea face ca romanii aflați in concedii medicale sa poata fi verificați cu poliția. Cei care nu permit verificarea risca sa nu mai fie platiți in perioada concediului medical. Inițiativa legislativa vine dupa ce, doar in primele doua…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca pensiile vor fi platite mai devreme in aceasta luna, pana la data de 11 aprilie, pentru cumparaturile de Paste. „Pensiile se platesc in aceasta luna cu patru zile mai devreme, adica pana la data de 11 aprilie, astfel incat parinții și bunicii noștri sa aiba…

- Procurorii DNA au trimis luni in judecata 13 lucratori vamali și 14 agenți ai poliției de frontiera din Albița, Oancea, Sculeni, Stanca-Costești, Iași și Borș, pe care ii acuza de luare de mita și trafic de influența, comise in forma simpla și continuata, potrivit unui comunicat al DNA. DNA a facut…

- Un procuror din Slobozia, care a emis o ordonanța prin care a amendat doi polițiști cu 5.000 lei, pentru ca cei doi l-ar fi oprit și amendat pe el in trafic, avand ITP expirat, a fost exclus din magistratura, miercuri, de Secția de procurori a CSM. Dosarul in care procurorul a fost acuzat de abuz, […]…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca reforma pensiilor acordate in baza legilor speciale include recalcularea acelor pensii al caror cuantum depaseste venitul incasat de pensionar in perioada in care se afla in activitate. Astfel, pensiile a mii de romanii ar putea sa scada dupa recalculare. ”Spus…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) se plange intr-un comunicat de presa emis joi de faptul ca bilanțurile inspectoratelor de poliție se țin cu ușile inchise, practic, pe ascuns, fara participarea mass-media și a organizațiilor sindicale. Sub titlu ”Decizie fara precedent…

- Numarul cetatenilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania dupa declansarea razboiului a ajuns, luni, la 5.787. Potrivit ministrului Muncii, Marius Budai, cifra persoanelor care au fugit din calea razboiului si care s-au angajat in companii romanesti este cu 56 mai mare fata de ziua de…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au retinut, in urma perchezitiilor si audierilor care au avut loc miercuri, cinci politisti rutieri din Brasov, acuzati de luare de mita si abuz in serviciu. Patru dintre ei sunt de la Politia Codlea, iar al cincilea este de la Politia Ghimbav. Potrivit…