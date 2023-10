Stiri pe aceeasi tema

- Pierderile reale de caldura din reteaua primara, punctele termice si retelele de distributie a energiei termice aferente acestora, in 2022, au fost de 39,88%, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de luni, 18 septembrie.Actul normativ,…

- Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat, luni, plata a aproximativ 407 milioane lei cu TVA inclus catre Termoenergetica, pentru acoperirea diferențelor de tarif la energia termica din perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2023.„Am primit astazi (luni - n.r.) aprobarea Consiliului…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat, luni, ca a primit aprobarea in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) pentru a plati din bugetul local circa 407 milioane lei, cu TVA inclus, catre Termoenergetica, iar suma va acoperi diferentele de tarif la energia termica din perioada noiembrie…

- Zeci de oameni s-au strans sambata, 9 septembrie, in Parcul IOR din București, dupa incendiul de la sfarșitul lunii trecute, care a parjolit cateva mii de metri patrați din zona retrocedata a parcului. Ei cer autoritaților sa ia masuri pentru a proteja ce a mai ramas din spațiul verde și sa-i ancheteze…

- Acum , in Romania sunt angajați legal 6.791.743 de persoane, din care 5.093.669 lucreaza in sectorul privat, 1.573.979 sunt bugetari, iar 123.979 au un loc de munca in sectorul mixt. Raportul dintre angajații din sectorul privat și cei din sectorul statal este de aproximativ 3,23 la 1. Astfel, exista…

- Guvernul Romaniei a primit aprobarea SUA pentru o potențiala vanzare militara straina de vehicule amfibie de asalt (AAV). Bucureștiul a solicitat 21 de AAV: 16, varianta de transport de personal, trei, varianta de comanda mobila și doua, varianta blindata de recuperare, scrie publicația americana Defense…

- Poliția Capitalei, dar și alte instituții au verificat, duminica, un centru de varstnici din București, despre care se crede ca funcționeaza clandestin. „In cursul zilei de astazi, in urma unei sesizari a reprezentantilor mass-media (DIGI 24), prin care au transmis ca un centru de batrani functioneaza,…

- Bugetul Capitalei pe 2023 a fost rectificat pentru contractarea unei finantari rambursabile de pana la 156 de milioane de lei, in vederea refinantarii datoriei publice locale, potrivit unei hotarari votate in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de vineri.