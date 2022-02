Bucureștiul bate toate recordurile. Incidența COVID-19 sare de 38 la mie Rata incidentei COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, sambata, de 38,02 de cazuri la mia de locuitori, conform Directiei de Sanatate Publica. Aceasta este cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrata pana acum in Capitala. Vineri, incidenta COVID-19 in București a fost de 37,78 de cazuri la mia de locuitori. Rata […] The post Bucureștiul bate toate recordurile. Incidența COVID-19 sare de 38 la mie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

