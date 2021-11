Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de panica, luni, intr-un autobuz STB de pe linia 104. Un barbat baut a scos un briceag și a inceput sa amenințe cu el calatorii. Incidentul a avut loc in zona Vatra Luminoasa. Norocul pasagerilor a fost ca un echipaj de jandarmi din zona a observat rumoarea din mijlocul de transport in comun si…

- O masina de politie care se afla in misiune a intrat, marti, dupa-amiaza, intr-o bicicleta pe care se afla un barbat in varsta de 65 de ani, pe Calea Vacaresti din Capitala. In urma impactului, biciclistul a ajuns la spital, iar circuclația tramvaielor a fost blocata in zona, informeaza Brigada Rutiera,…

- Un barbat care a amenințat cu arma un șofer și i-a furat mașina, in Capitala, a fost prins de polițiști și arestat preventiv, anunța Mediafax. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București - Serviciul Furturi Auto au reținut un barbat de 33 de ani, din București,…

- Mai mulți galațeni care calatoreau cu un autobuz au fost sambata seara martorii unui scandal intre trei tineri cu varste cuprinse intre 20 și 33 de ani. La un moment dat, unul a scos un cuțit cu care a inceput sa-i ameninte, iar șoferul a oprit autobuzul și a chemat forțele de ordine din apropiere,…