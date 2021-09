Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 120.000 de companii din Bucuresti și din judetul Ilfov dau luna de luna salarii in valoare de peste 10 miliarde de lei. La celalalt capat se afla judetul Mehedinti, unde sunt circa 4.100 de angajatori care platesc lunar salarii in valoare de 130 de milioane de lei, arata datele centralizate…

- 80.4% din infectarile cu coronavirus și 94.7% din decesele COVID inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost inregistrate la persoane nevaccinate, se arata in raportul transmis saptamanal de INSP. Conform raportului publicat de Institutul Național de Sanatate Publica pentru saptamana 16 – 22 august…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat joi, in raportul saptamanal, ca 82,4% dintre cazurile de COVID și toate decesele inregistrate in 19-25 iulie saptamana au fost la persoane nevaccinate, potrivit Agerpres. Potrivit documentului, 51,9% din totalul cazurilor de COVID s-au inregistrat…

- Peste 80% din cazurile de Covid inregistrate in ultima saptamana in Romania au fosr raportate la persoane nevaccinate, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, in saptamana 19 - 25 iulie 2021, 51.9% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

- Un studiu al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania – HORA Romania releva faptul ca scaderea vanzarilor in sector este de -39%, de la 26 miliarde de lei in 2019 la doar 16 miliarde de lei in 2020, in condițiile in care 8 din 10 companii au raportat scaderi ale vanzarilor.…

- Tulpina indiana Delta are capacitatea de a deveni dominanta in Romania, iar la nivel global OMS estimeaza ca aceasta va provoca 90% dintre cazurile de COVID-19, pana la finalul lunii august, avertizeaza medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19. In…

- Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania era, la finele lunii aprilie 2021, de 430.154, acestea avand o pondere de 34,3% in total actionari sau asociati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Conform datelor centralizate, actionarii sau asociatii…