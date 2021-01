Bucureșteanul depistat cu noua tulpină de coronavirus a infectat încă 9 persoane Ministerul Sanatații a anunțat, sambata seara, ca 9 din 10 persoane testate – contacți ai unuia dintre pacienții depistați in cursul zilei de vineri cu noua tulpina SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea in Marea Britanie, au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR. Pacientul lucreaza la o școala din București. “In cadrul unitații de invațamant au […] The post Bucureșteanul depistat cu noua tulpina de coronavirus a infectat inca 9 persoane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Noua persoane au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR, acestea fiind contacti ai unui pacient care lucreaza la o scoala din Bucuresti confirmat cu noua tulpina SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea in Marea Britanie, a anunțat Ministerul Sanatatii.

