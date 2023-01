Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timișoara se reunește luni in noul an. Dupa campania eșuata din toamna, alb-violetii pastreaza sperante ca se vor salva de la retrogradarea in „C” si si-au creionat un program cu sase amicale inainte de duelul oficial de la Dumbravita, primul din 2023. Cele mai atractive dueluri din teste…

- Chindia Targoviște și-a definitivat programul meciurilor din cadrul cantonamentului centralizat din Antalya. Pe durata stagiului de pregatire, elevii lui Toni Petrea vor susține 3 jocuri amicale. Roș-albaștrii incep seria meciurilor de verificare, din aceasta iarna, duminica, 8 ianuarie, in compania…

- Sezonul de toamna al Ligii a III-a s-a incheiat sambata dupa amiaza, odata cu disputarea partidelor din etapa a XV-a. Foresta, liderul autoritar al Seriei I, a reușit sa se intoarca neinvinsa de pe terenul celei de-a doua clasate, CSM Bacau, chiar daca a fost lipsita in acest joc de aportul mai ...

- In partida de debut a etapei cu numarul 15 din Liga 3, ultima runda din 2022, CSM Rm Sarat a reușit un nou succes, reușind sa termine anul lider in Seria 2. Ramnicenii au primit vizita formației Dinamo Bacau, vineri, 2 decembrie 2022, iar baieții lui Marius Tirila s-au impus cu un categoric 4-1(2-0).…

- Raportul TUV 2023 anunța ca in Germania, fiecare a cincea mașina nu trece la inspecția principala, dupa ce s-au evaluat aproximativ 9,6 milioane de inspecții principale pentru autoturisme pentru perioada iulie 2021 – iunie 2022 și s-au inregistrat defectele constatate, anunța ADAC. Cele 226 de modele…

- Majoritatea romanilor abia mai țin pasul cu cheltuielile și ce mai mulți se gandesc cu teama la facturile din acest sezon rece. Seria scumpirilor le-a facut in special pe gospodine sa gaseasca metode care mai de care mai speciale și simple pentru economia din locuința. Un numar mare dintre ele și-au…

- Runda cu numarul 10 a Ligii a III-a a adus un succes important pentru Bucovina Radauți. Trupa lui Ionuț Plamada s-a impus cu scorul de 3-1 in fieful celor de la Știința Miroslava, victorie in urma careia radauțenii au revenit pe o poziție de play-off. Bucovina a deschis scorul prin lovitura de cap ...

- Automobile Bavaria a venit joi cu prima reacție oficiala in scandalul celor 600 de BMW-uri achiziționate de Poliția Romana. Compania spune ca „autospecialele BMW 320i xDrive ofertate IGPR nu sunt mașini de lux”, iar Michael Schmidt, fondatorul companiei și apropiat al președintelui Iohannis, „nu mai…