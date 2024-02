Stiri pe aceeasi tema

- 14 februarie: Sfantul Valentin, Ziua Indragostiților. Legende și semnificații de Valentine`s Day. De unde vine tradiția Ziua de 14 februarie este una speciala. Ziua de 14 februarie este Ziua Indragostiților sau Valentine`s Day. De asemenea este și Ziua Sfantului Valentin. Originea acestei sarbatori…

- Maine este 14 februarie, Ziua Indragostiților, iar pentru aceasta zi extrem de speciale venim in ajutorul tau cu 7 idei de cadouri last-minute. Așa vei impresiona și cea mai pretențioasa iubita de Valentine's Day. Iata ce daruri sa-i faci partenerei tale de viața!

- Ziua Indragostiților bate la ușa, iar amorezii horoscopului pregatesc surprize geniale pentru partenerii lor de viața, dorind sa-i surprinda cu tot felul de gesturi romantice. Care sunt semnele zodiacale ce ar putea ajunge chiar și in fața ofițerului starii civile, pentru a se cununa, in ziua de 14…

- Deși tradiția spune ca Dragobetele e Ziua Indragostiților la romani, Valentine’s Day a devenit din ce in ce mai populara in ultimii ani. 74% dintre romani sarbatoresc Valentine’s Day, iar cei mai mulți, 44%, o fac ieșind la restaurant, releva un sondaj.

- Ziua Indragostiților este momentul acela magic al anului cand sarbatorim iubirea și fiecare dintre noi vrea sa-și surprinda partenerul cu un gest special. Dar ce cadou poate fi mai frumos decat unul in care sa te poți bucura și tu alaturi de persoana iubita? Pentru ca daca e sarbatorim iubirea, acesta…

- Sarbatorile sunt sfante pentru orice om, indiferent din ce categorie sociala face parte. Craciunul se sarbatorește și in penitenciare, iar deținuții au chiar și un meniu special in acest sens. Costa doar 5,50 lei de persoana și conține, printre altele, și cozonac. Meniu special de Craciun in pușcarie…

- Finalul lui 2023 poate aduce tensiuni in relațiile de cuplu, in special pentru acei nativi care nu și-au rezolvat problemele in relație, crezand ca lucrurile se vor indrepta de la sine. Nativii pot ajunge la desparțire in perioada urmatoare.

- Pentru trei zodii, luna decembrie aduce o serie de probleme in relația de cuplu pe care trebuie sa le rezolve neaparat. Nativii vor ajunge la conflicte serioase cu persoana iubita și se vor gandi inclusiv la varianta desparțirii, daca nu gasesc un numitor comun.