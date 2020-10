BUBUIE protestele în Irlanda, prima țară din Europa care a revenit la lockdown: confruntări violente pe stradă Politia irlandeza a anuntat ca a arestat joi seara 11 persoane care protestau la Dublin fata de noile restrictii impuse intregii tari in incercarea de a opri raspandirea pandemiei de COVID-19, noteaza AFP. Citește și: SUA au luat decizia care provoaca ALERTA la Beijing: președintele Chinei amenința cu razboiul



Circa 100 de persoane au defilat prin centrul capitalei, Dublin, joi seara sub o banderola pe care scria "puneti capat izolarii", provocand interventia fortelor speciale de politie insotite de caini, informeaza Agerpres.



Potrivit unui purtator de cuvant al politiei,…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

