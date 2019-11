Stiri pe aceeasi tema

- CEX -ul PSD este in plina desfașurare, iar spiritele par sa se incinga cu fiecare minut. La aceasta ora deja trei dintre cei 16 vicepreședinți ai PSD și-au anunțat demisiile. Este vorba de Marian Oprișan, Gabriel Zetea și Roxana Manzatu. Cei 3 sunt și șefii organizaților din Vrancea, Maramureș și Brașov…

- Viorica Dancila a ramas fara sustinere in partid dupa infrangerea de la prezidentiale. Mai multi lideri PSD, in frunte cu Marcel Ciolacu si Lia Olguta Vasilescu, i-au cerut Vioricai Dancila sa demisioneze din fruntea PSD Marcel Ciolacu a purtat o discuție cu Viorica Dancila chiar la ea acasa, in urma…

- Viorica Dancila joaca tare și anunța ca vrea sa se confrunte direct cu Klaus Iohannis. Șefa campaniei PSD la alegerile prezidențiale, Lia Olguța Vasilescu, a transmis dorința Vioricai Dancila intr-o scrisoare adresata lui Dan Motreanu, șeful campaniei PNL. PSD iși dorește doua dezbateri televizate intre…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a votat, duminica dimineața, in București, fiind insoțita de soțul sau, dar și de fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu. ”Am votat pentru o Romanie a bunastarii, o Romanie a drepturilor garantate, o Romanie sigura și demna in care romanii sa nu traiasca…

- Dan Nica, europarlamentar PSD, a fost votat, in unanimitate, in ședința CEX de marți dupa-amiaza, ca urmatoarea propunere din patea Romaniei pentru postul de comisar european, la Transporturi. in locul Rovanei Plumb, refuzata de Comisia JURI. Dan Nica nu este o noutate in ce privește funcția de comisar…

- Deputatul PSD, Adrian Radulescu, a explicat ca mai mulți lideri PSD sunt foarte suparați pe ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall și vor cere in cadrul Comitetului Executiv demiterea din funcția de minstru sau excluderea din PSD.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca in echipa…

- Mihai Fifor a aratat miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, ca a primit mesaje de la membrii ALDE care ii spuneau ca nu ințeleg ce jocuri face Tariceanu și a anunțat ca ușa PSD este deschisa tuturor celor din ALDE care „nu sunt dispuși sa accepte sa fie sacrificați in numele intereselor ascunse”.…

- Judecatoarea Dana Girbovan a anuntat miercuri seara ca isi retrage demisia din magistratura, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea premierului de a o numi in functia de ministru al Justitiei. Premierul a inaintat trei propuneri de noi miniștri in cursul zilei de luni, iar miercuri,…