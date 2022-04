BT va acorda dividende din profitul anului trecut cu un randament de 5% Banca Transilvania va acorda acționarilor dividende in numerar de 800 de milioane de lei din profitul de 1,8 miliarde lei obținut in 2021, ca urmare a deciziei Adunarii Generale a Acționarilor (AGA). In cadrul AGA din 28 aprilie a.c., acționarii au ales noul Consiliul de Administrație (CA) pentru mandatul 2022 – 2026. Horia Ciorcila, fondator și Președinte CA, a primit al șaselea mandat consecutiv. Sub coordonarea noului Consiliul de Administrație, BT țintește poziția de lider in toate segmentele de activitate, creștere organica, noi achiziții, continuarea digitalizarii și creșterea sinergiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucyna Stanczak-Wuczynska și Florin Predescu Vasvari sunt cei doi membri noi ai Consiliului de Administrație BT. Și-au pastrat mandatele in CA Thomas Grasse, Ivo Gueorguiev, Mirela Bordea și Vasile Pușcaș.

- Pe masura ce se amplifica costurile și se adancesc incertitudinile, crește riscul ca „dividendul pacii” sa se transforme intr-o taxa, se arata in raportul de analiza a convergenței "Romania - Zona Euro Monitor.

- BT va convoca acționarii peste o luna pentru a aproba distribuirea sub forma de dividende a 800 de milioane din profitul de 1,8 miliarde de lei, obținut anul trecut. Ce alte decizii majore se vor lua citiți in articol.

- Profitul bancilor din Romania a atins un nivel record, crescand de la circa 5 miliarde de lei in 2020 la 8,29 miliarde de lei in 2021, avand o majorare de 64%. Calculat in euro la cursul mediu, profitul pe anul trecut a fost de 1,68 miliarde de euro, fața de 1,22 miliarde de euro cat […]

- ”One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, anunta intentia de a atrage pana la 500 de milioane de lei de la investitori, printr-o operatiune de majorare de capital social cu aport in numerar, care…

- CARAS-SEVERIN – Acestia sunt termenii prin care Marian Apostol, presedintele Cartel Alfa Caraș-Severin, a catalogat masurile Uniunii Europene, „puse in opera rapid de institutiile romanesti“, impotriva Rusiei! Marian Apostol, presedintele Cartel Alfa Caraș-Severin, Iosif Ciuciuc si Andrei Ilie, presedintele,…

- ”Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual al anului 2021 inregistrat de Electrica SA este in valoare de 0,45 lei/actiune. Valoarea totala bruta a dividendelor este de 152,8 milioane lei, corespunzator unui procent de 50% din profitul net individual dupa repartizarea la rezerva…

- „Soluția pentru salvarea sau consolidarea companiilor de stat aflate in dificultate este capitalizarea, nu vanzarea” Vanzarea companiilor valoroase ale statului roman, in contextul pandemiei, la prețuri mici, chiar derizorii, este o politica anti-naționala, susține Catalin Gherzan. Acesta considera…