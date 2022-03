Broccoli, varză… o soluție naturală contra SARS-COV-2! Un grup de cercetatori de la Johns Hopkins Children’s Center au studiat modul cum unele plante, printre care broccoli și alte crucifere, ar putea influența raspandirea coronavirsului SARS-COV-2. Experiențele efectuate in laborator au permis descoperirea ca in broccoli și alte crucifere avem o arma puternica contra SARS-COV-2 și a racelilor de sezon. Aceste concluzii au fost publicate anul acesta la 18 martie, in revista Communications Biology. Acest studiu a scos in evidența ca sulforafanul, un produs de origine vegetala, are capacitatea de a inhiba replicarea SARS-COV-2. Acest compus este prezent,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Germania planuieste relaxarea restrictiilor de calatorie legate de COVID-19 luna viitoare, inaintea vacantei de Paste, a declarat duminica unui ziar german ministrul Sanatatii, Karl Lauterbach, potrivit DPA. In curand, tarile vor fi incluse in categoria de mare risc numai daca pe teritoriul…

- Cercetatorii de la Institutul Wistar din Philadelphia au realizat un vaccin contra SARS-COV-2 capabil sa genereze anticorpi neutralizanți mai puternici și capabili sa asigure protecție cu o singura doza impotriva variantelor emergente, anunța The Jerusalem Post. Testele pe animale au aratat ca vaccinul…

- Ivermectina, medicament anti parazitar, s-a dovedit eficient in tratarea infecției cu varianta Omicron in faza a treia a testelor, anunța Compania farmaceutica nipona Kova, transmit agențiile Reuters și Agerpres. Compania Kova, care colaboreaza cu Universitatea de Medicina Kitasato din Tokyo, nu a oferit…

- O echipa franceza de la Universitatea Tours aduce in prim plan un nou vaccina contra SARS-COV-2, care ar permite blocarea contagiozitații acestuia. Este vorba de un vaccin sub forma unui spray nazal. Autorizarea de punere pe piața este estimata pentru sfarșitul lui 2023, inceputul lui 2024, anunța presa…

- Potrivit cercetatorilor americani de la doua universitați din Oregon, canabisul conține acizi posibil eficace contra virusului SARS-COV-2, transmite Slate. In timp ce toata lumea este intr-o cursa contra cronometru de vaccinare pentru a ține sub control pandemia și de dezvoltare a noi trantamente preventive…

- Cercetatorii germani demonstreaza ca, și in situația in care Covid-19 a fost asociat cu simptome lejere sau moderate, funcțiile inimii, rinichilor, plamanilor și vaselor sanguine sunt afectate de o maniera minora, dar deloc neglijabila in cazul pesoanelor cu varste peste 45 de ani, transmite Sciences…

- ertificatele verzi COVID-19 cu vaccinul monodoza Johnson&Johnson isi pierd valabilitatea in Austria incepand de astazi, atat pentru calatorii cat si pentru accesul in spatiile unde este cerut acest certificat, conform unei decizii luate anul trecut de guvernul austriac, relateaza presa locala, transmite…

- Mutatiile variantei Omicron a coronavirusului o ajuta sa treaca de anticorpi, prima linie de aparare a organismului impotriva infectiilor, insa nu si de a doua linie, reprezentata de celulele T. Acestea sunt foarte eficiente in recunoasterea si atacarea Omicron, prevenind astfel ca majoritatea infectiilor…