- Cea de-a 40-a gala Brit Awards a avut loc marti seara la O2 Arena din Londra. Evenimentul a putut fi vizionat in acest an si pe YouTube. Intr-o gala prezentata de actorul britanic de comedie Jack Whitehall, ale carui interactiuni amuzante din pauzele show-ului cu cantareata Lizzo au facut deliciul spectatorilor…

- Cantaretul scotian Lewis Capaldi si rapperul londonez Dave au fost marii castigatori ai celei de-a 40-a editii a Brit Awards, organizata marti seara la O2 Arena din Londra, informeaza contul de YouTube al evenimentului. Lewis Capaldi s-a impus la doua categorii - "cel mai bun artist debutant" si "cantecul…

- Premiile Brit Award, decernate de Industria Fonografica Britanica pentru prima data in 1977, vor fi atribuite in acest an intr-o editie speciala – cea de-a 40-a -, in care ritmurile pop si rap se vor infrunta inca o data. Marii favoriti ai galei Brit Awards 2020 sunt rapperul Stormzy si cantautorul…

- Premiile Brit, decernate de Industria Fonografica Britanica pentru prima data in 1977, vor fi atribuite in acest an intr-o editie speciala - cea de-a 40-a -, in care ritmurile pop si rap se vor infrunta inca o data. Marii favoriti ai galei Brit Awards 2020 sunt rapperul Stormzy si cantautorul scotian…

- Lizzo, Dave, Harry Styles, Stormzy si Billie Eilish vor canta pe scena galei Brit Awards care va avea loc pe 18 februarie, la Londra, scrie news.ro.Gala ce va avea loc pe O2 Arena va fi prezentata, pentru al treilea an consecutiv, de Jack Whitehall. Citește și: Spitalul din Huși a fost…

- Vesti noi despre nebunia de la Brits, din acest an: Harry Styles, Billie Eilish si Lewis Capaldi sunt asteptati sa urce pe scena, in calitate de artisti performeri. Pe 18 februarie, Brit Awards ia startul pe O2 Arena din Londra, iar sefii de la BRITs spera ca Billie Eilish sa dezvaluie acolo tema noului…

- Rapperul Dave si cantautorul scotian Lewis Capaldi sunt principalii favoriti ai galei industriei muzicale britanice, BRIT Awards, ce va avea loc luna viitoare, fiecare dintre ei fiind nominalizat la cate 4 categorii, transmit duminica BBC si Reuters. Cei doi au fost nominalizati la aceleasi patru categorii:…