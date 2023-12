Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea Tencent a scazut vineri cu 43,5 miliarde de dolari, dupa ce China a surprins pietele financiare cu un nou set de reguli menite sa reduca jocurile online si cheltuielile excesive, transmite CNBC, potrivit news.ro.Proiectul de reglemenari al Administratiei Nationale a Presei si Publicatiilor…

- Compania farmaceutica Bristol Myers Squib a anuntat vineri ca va plati 14 miliarde de dolari in numerar pentru achizitionarea Karuna Therapeutics, obtinand un medicament experimental promitator pentru tratarea schizofreniei, in conditiile in care brevetele pentru terapiile sale mai vechi expira, transmite…

- Bancile de dezvoltare din China au oferit 23 de miliarde de dolari pentru proiecte de infrastructura in Africa subsahariana intre anii 2007 și 2020, o suma mai mare decit dublul finanțarii acordate de aceste banci in Statele Unite, Germania, Japonia și Franța la un loc. Centrul pentru Dezvoltare Globala…

- Acum zece ani China lansa un mega-proiect de infrastructura prin care iși propunea finanțarea construcției de șosele, porturi, cai ferate, aeroporturi și instalații industriale in zeci de țari ale lumii. Multe s-au construit, unele au fost utile, in timp ce altele au costat enorm și au adus țarilor…

- In acest an, China a obținut economii de aproape 10 miliarde de dolari prin achiziții record de petrol din țari aflate sub sancțiuni occidentale, potrivit calculelor Reuters, bazate pe date de la comercianți și companii de urmarire a navelor. O consecința a sancțiunilor impuse de Statele Unite și de…

- Indonezia a inaugurat luni prima sa linie de tren de mare viteza, o infrastructura inedita in Asia de Sud-Est, la finalul unui proiect in valoare de mai multe miliarde de dolari sustinut de China, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Linia, care face legatura intre capitala Jakarta si Bandung in 45…