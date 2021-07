Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama nu este ferita de necazuri, chiar și atunci cand crede ca toate ii merg ca pe roate. Vedeta, chiar și intr-un moment delicat, invoca dreptatea divina și ii transmite un mesaj celui care a determinat-o sa faca accident in trafic.

- Otilia Bilionera, caci despre ea este vorba, a reușit sa ramana fara permis la o zi dupa ce il reinnoise. Ei i s-a luat permisul pentru trei luni, dupa ce ar fi mers cu 110 km/h prin localitate. Inca o vedeta din Romania, lasata fara permisul de conducere Artista a avut permisul expirat vreme de […]…

- Compania Municipala Consolidari transmite ca muncitorii vor picheta santierele si sediul companiei, din cauza faptului ca nu le-au fost platite salariile, dar si a incertitudinii legate de continuarea activitatii. "Situatia de incertitudine referitoare la continuitatea activitatii noastre si neplata…

- Un videoclip publicat de cotidianul austriac Heute are aproape jumatate de milion de vizualizari pe Facebook și peste 3.500 de comentarii, oamenii fiind ingroziți cand vadd zeci de șobolani speriați incercand sa scape dintr-un camion de gunoi, pe o strada din centrul Vienei. Angajații serviciului de…

- La scurt timp dupa ce s-a trezit cu camatari inarmați in localul unde organizeaza evenimente, Brigitte Pastrama a reușit sa spuna tot ce are pe suflet. Brigitte Pastrama, ingrozita de atacul cu sabii. Vedeta a dat primele declarații In restaurantul pe care-l administreaza in București, Brigitte Pastrama…

- Drumul de acces spre patru blocuri pe strada Edguar Quinet s-a surpat din cauza unor lucrari la un nou bloc. Deși muncitorii au început lucrarile pentru refacerea drumului, locuitorii din zona spun ca aceștia nu s-au mai prezentat la munca de o saptamâna.…

- Situația de la Calea Ferata a Moldovei nu s-a schimbat deloc. In pofida protestelor de acum o luna și a solicitarilor repetate ale angajaților de a le fi achitate salariile, autoritațile string din umeri. Angajații intreprinderii Calea Ferata din Moldova (CFM) din mai multe raioane au organizat și astazi…

- Brigitte Pastrama a facut prima operație estetica in anul 1997, insa de atunci a mai urmat alte zeci de proceduri. Vedeta a fost la un pas de moarte dupa una dintre ele, ea suferind o embolie pulmonara. Dezvaluirile cutremuratoare, la Xtra Night Show.