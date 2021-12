Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte a fost deranjata zilele astea de comportamentul prietenul soțului ei, Cristi și a luat o decizie cu privire la aceasta. Brigitte și Florin Pastrama au decis ca ar fi mai bine daca Cristi n-ar lucra pentru ei, deoarece nu se incadreaza in cerințele lor de munca.

- Brigitte și Florin Pastrama sunt in continuare angrenați in amenajarea restaurantului pe care vor sa-l inaugureze cat mai repede. Ei bine, deoarece s-au specializat deja in ale construcțiilor, cei doi soți au zilnic un motiv de contrazicere, insa pe langa asta, nici relația cu muncitorii nu merge foarte…

- Florin Pastrama este o persoana intreprinzatoare și perfecționista, astfel de fiecare data iși dorește ca totul sa fie perfect și bine pus la punct. Ei bine, afaceristul și Brigitte muncesc cot la cot cu angajații și iși doresc ca totul sa iasa ca la carte.

- O vedeta a trupei Holograf a ajuns la spital, acolo unde a stat internata nu mai puțin de 9 zile, din cauza covid-19. Prietenul lui Dan Bittman, de la Holograf, internat 9 zile in spital El a ajuns pe mana medicilor, dupa ce s-a infectat cu virusul Sars Cov2. A stat 9 zile internat in […] The post Vedeta…

- Brigitte și Florin Pastrama au lasat fițele in urma și au inceput sa munceasca cot la cot cu muncitorii pe care i-au angajat. Deoarece iși doresc ca totul sa iasa perfect și lucrurile sa mearga ca pe roate la șantierul lor, cei doi soți se expun oricarui risc. Ei bine, cu un personal numeros, și-au…

- Amenajarea terasei restaurantului deținut de Brigitte continua, iar certurile intre ea și Florin Pastrama fac parte din proces. Bruneta știe foarte bine ce vrea și nu accepta parerile altora, nici macar pe-a soțului. Afaceristul a fost pus la punct de indata ce a indraznit sa spuna ceva.

- Brigitte și Florin Pastrama au plecat intr-o vacanța de lux in Dubai, acolo unde au ținut ca la fiecare pas sa-și țina fanii la curent, așa ca s-au fotografiat in toate locurile pe care le-au vizitat. Așadar, cateva filmulețe postate pe InstaStory au facut deliciul internauților pentru ca au impartașit…

- Brigitte este o femeie teritoriala, știind ca atunci cand ceva este al ei, nimeni și nimic nu i-l mai poate lua. Cand vine vorba de familia ei, regula nu se schimba, ba chiar masurile de precauție sunt și mai mari. Vedeta a povestit la Antena Stars ce face ea pentru a-și ține soțul „sub papuc” , dar…