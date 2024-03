Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi, devastat dupa Universitatea Craiova – Rapid 2-1. Tehnicianul giuleștenilor a oferit prima reacție, dupa eșecul din Banie. Partida dintre Universitatea Craiova și Rapid a contat pentru etapa a 2-a a playoff-ului din Liga 1. Duelul de pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost in format LIVE…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Rapid, scor 2-1, in runda secunda a play-off-ului Superligii. Cristiano Bergodi n-a ințeles de ce a intervenit relaxarea in jocul formației sale. Cristiano Bergodi nu a gasit explicații pentru caderea din repriza secunda, dupa ce Universitatea Craiova a ramas in inferioritate…

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a avut un mesaj pentru fani, inainte de deplasarea de la Craiova pentru meciul cu Universitatea. Universitatea Craiova - Rapid are loc pe 30 martie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- FCSB a invins-o pe Sepsi OSK in prima etapa din play-off, 2-1. Sunt 7 puncte acum intre roș-albaștri și urmatoarele clasate, Universitatea Craiova și Rapid. Notele FCSB dupa 2-1 cu Sepsi OSK Tarnovanu (nota 6) * A avut de munca doar in prima repriza. La penalty n-a simțit nimic. In a doua a rezolvat…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, nu a parut foarte afectat dupa infrangerea suferita cu Universitatea Craiova, 1-2 in derbiul Baniei de duminica seara. Italianul considera ca fiecare echipa a facut cate o repriza buna. Cat priveste play-out-ul, Nicolo Napoli nu crede ca echipa va juca…

- "Urmeaza primul meci cu adevarat important din acest an. CFR Cluj este la egalitate de puncte cu noi pe locul secund, asa ca ne dorim toti sa facem un meci extraordinar de bun. Numai asa putem castiga punct sau puncte sambata. Meciul cu CFR Cluj nu este unul decisiv. E un meci important, e capul de…

- Presedinta PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marți, 6 februarie, ca nu știe daca va fi candidatul social-democraților la Primaria Capitalei, iar președintele partidului, premierul Marcel Ciolacu, refuza sa confirme acest lucru.Ea a spus ca a plecat nemulțumita de la ultima discuție cu Ciolacu,…

- Lumea baschetului din Statele Unite este in stare de șoc. . Antrenorul secund al echipei Golden State Warriors, Dejan Milojevic, a murit, miercuri, la doar 46 ani.Tehnicianul sarb s-a stins din viața in spital, dupa ce marți suferire un infarct in timp ce se afla la cina cu echipa in Salt Lake City,…