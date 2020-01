Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile de dupa Brexit intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa fie purtate de o echipa de 40 de persoane, numita „Taskforce Europe“ si plasata in subordinea premierului conservator Boris Johnson, a anuntat luni seara purtatorul sau de cuvant, relateaza Reuters.

- Boris Johnson respinge cererea Scoției pentru un nou referendum pentru independența. "Democratia va invinge", afirma premierul scoțian, care promite organizarea plebiscitului Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a…

- Guvernul britanic da asigurari ca nu va renunta dupa Brexit la programul Erasmus al Uniunii Europene, menit sa internationalizeze si sa modernizeze educatia universitara si formarea profesionala. Londra spune ca atat studentii britanici din Europa, cat si cei straini din Regatul Unit vor profita in…

- Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau în Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor în alegerile parlamentare desfasurate joi, a declarat vineri lidera executivului scotian Nicola Sturgeon, potrivit Reuters, preluata de…

- Scoția vrea sa ramana in UE. Premierul cere oficial autorizația de a organiza un nou referendum pentru independența Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau in Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor in alegerile parlamentare desfasurate…

- Sectiile de votare s-au deschis joi dimineata in Regatul Unit pentru alegerile generale anticipate, cruciale pentru iesirea acestei tari din Uniunea Europeana (UE), promisa de premierul aflat la sfarsit de mandat Boris Johnson, informeaza AFP. Liderul conservatorilor spera sa obtina o majoritate neta…

- Peste 2.4 milioane de persoane s-au inregistrat pentru a obține noul statut de ședere in Marea Britanie. Un sfert dintre aceștia s-au inregistrat doar in luna octombrie. Peste 2.4 milioane de persoane s-au inregistrat pentru a obține noul statut de ședere in Marea Britanie. Dintre acestea, 590.300 s-au…

- Regatul Unit ar putea sa nu mai existe in actuala forma peste un deceniu, cred jumatatea dintre britanici, potrivit unui sondaj Ipsos MORI, citat de Reuters. Votul de 52 la 48% de la referendumul din 2016 pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana a pus la incercare legaturile dintre Anglia,…