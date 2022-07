Brebu, între povești, legende, adevăr „In sus, pe langa apa rașchirata a Doftanei, ce se strecoara in șuvițe pe intinsa albie de prund, se ajunge, in jumatate de ceas de mers intins, la marele sat de munte al Brebului, intemeiat candva de un stramoș care l-a gasit, alegandu-și-l pentru el și neamul sau, ca loc de salașluire. O mare bogata de livezi il inconjoara și o lunga strada il taie exact pe mijloc. Biserica mirenilor este o veche manastire, al carei turn se poate asemui numai cu cel al Campulungului”. Publicata inainte de primul razboi mondial, insemnarea lui Nicolae Iorga e rezultatul unor vizite dese pe care marele istoric… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Ieri dimineata, angajati ai Biroului de Combatere a Infracțiunilor Contra Persoanei și Patrimoniului din cadrul politiei ploiestene au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, in municipiu, pentru documentarea activitații infracționale a doua persoane banuite de savarșirea unei…

- V.S. Puțini prahoveni știu ca ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu (40 de ani), este legat destul de mult de județul Prahova, chiar daca este nascut in Olt. Dupa ce a terminat studiile gimnaziale, s-a orientat catre o cariera militara, fiind admis printre elevii Liceului Militar “Constantin Brancoveanu”…

- Elena Udrea – condamnata definitiv, in 7 aprilie, la șase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute” și aflata in arest in Bulgaria, dupa ce a incercat sa fuga din țara – ar urma sa afle miercuri daca va fi adusa in Romania pentru a fi incarcerata. Decizia va fi luata de Curtea de Apel de la Sofia. In…

- Maine, 15 mai 2022, incepand cu ora 17.00, in gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, va avea loc vernisajul expoziției de pictura „Lumina raiului” a artistului plastic sebeșean Aurel Sarbu. Expoziția reunește 24 de lucrari, reprezentative pentru activitatea de peste 30 de ani a pictorului, a…

- Duminica, 15 mai 2022| Festivalul Internațional „Lucian Blaga”: Expoziție de pictura șI lansari de carte, in curtea Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș Duminica, 15 mai 2022| Festivalul Internațional „Lucian Blaga”: Expoziție de pictura șI lansari de carte, in curtea Muzeului Municipal „Ioan Raica”…

- Un preot cere ajutor oamenilor pentru a prinde un hot tupeist, care a furat din capela cu hramul Sfantul Mina din curtea Spitalului de boli infecțioase și pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara. Furtul s-a produs miercuri dupa masa, cand infractorul a furat telefonul si portmoneul unei femei…

- – Care e povestea acestei biserici, parinte paroh? Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” și a “Sfantului Mare Mucenic Mina” a fost construita intre anii 1924-1947. In anul 1947 a avut loc și sfințirea bisericii, dar atunci ea nu era pictata. Pictura s-a realizat in timpul parintelui Vasile…

- Președintele Consiliului Județean, Ionel Bogdan, spune ca doua biserici de lemn din Maramureș au fost cuprinse in ruta naționala a bisericilor de lemn. Biserica de lemn cu hramul „Sfantul Dumitru” din satul Larga, comuna Suciu de Sus și Biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”…