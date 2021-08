Un angajat al TVR s-a aruncat de pe cladirea turn și a murit! Un dosar penal a fost deschis in acest caz, iar un echipaj de la Medicina Legala se deplaseaza la fața locului. Barbatul avea peste 55 de ani și era șofer. Totul s-a intamplat, astazi, in jurul orei 13.50, atunci cand barbatul, care ar fi fost un angajat al Departamentului Sport, s-a urcat pe cladirea-turn in care isi desfasoara activitatea Televiziunea Romana. Barbatul s-a aruncat apoi in gol, de pe acoperisul cladirii, iar in urma impactului cu solul a murit pe loc. “La obiectivul Societatea Romana de Televiziune, in jurul orelor…