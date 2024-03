Accident teribil acum la Timișoara Un accident grav s-a petrecut, vineri seara, la Timișoara. Incidentul a avut loc in zona AEM, pe bulevardul Stan Vidrighin. Potrivit martorilor, se pare ca un autoturism și un camion s-au ciocnit frontal. Imaginile surprinse la fața locului indica faptul ca autoturismul a intrat pe jumatate sub camion. La loculaccidentului au ajuns echipaje ale Ambulanței și ale SMURD. Vom reveni dupa ce Poliția rutiera va finaliza cercetarea la fața locului. sursa imagini: Info trafic Timiș Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

