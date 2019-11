Sorin Frunzaverde avea 59 ani și a fost ani la randul unul dintre cei mai importanți susținatori ai lui Klaus Iohannis. Politicianul a murit in spital la Reșița, dupa ce ani de zile a suferit de cancer. El fusese operat de urgența in Germania in 2017, cand i-a recidivat boala, medicii gasind o tumora de 12 cm.

Prima operație a fost in anul 2015, in perioada in care chiar eforturile depuse pentru susținerea președintelui i-au adus și primele probleme penale.

Fost presedinte al Consiliului județean Caras-Severin, Sorin Frunzaverde, a fost condamnat in ianuarie 2016, la doi ani de…