Potrivit unui comunicat al DNA transmis miercuri AGERPRES, in acelasi dosar a fost retinut si un marinar din cadrul CNAPDM, Constantin Tarau, acuzat de luare de mita. Procurorii spun ca, in perioada iunie 2017 - 17 aprilie 2018, Ciubrei, prin intermediul celuilalt inculpat, a pretins si primit de la patru persoane peste 1.700 euro, in scopul angajarii unor persoane in cadrul companiei pe care o conducea, pe posturile de 'marinar' si 'mecanic'. 'In realitate, sumele de bani, platite efectiv de persoanele interesate, au fost mult mai mari, inculpatul Tarau Constantin si alte persoane oprindu-si…