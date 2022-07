Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat sambata variola maimutei drept urgenta sanitara globala, dupa ce aproximativ 16.000 de cazuri (dintre care cinci mortale) au fost deja raportate in 75 de tari, multe dintre ele in Europa, unde boala nu era endemica, transmite EFE. Decizia a fost anuntata in cadrul unei conferinte de presa la Geneva de catre directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la doua zile dupa ce un comitet de urgenta al OMS format din experti in aceasta boala s-a reunit pentru a discuta despre posibila declarare a urgentei sanitare, care va obliga retelele nationale…