BREAKING Fostul primar al Sectorului 1, cautiune de un milion de euro, dupa o noapte de audieri la DNA. Daniel Tudorache este acuzat de spalare de bani si trafic de influenta

- DNA a decis urmarirea penala a fostului primar de la Sectorul 1, Daniel Tudorache, sub acuzația de trafic de influența și spalare a banilor. Fostul edil ar fi deschis conturi bancare pe numele fostei soții și pe numele menajerei pentru a putea ascunde banii iliciți. Tudorache este acuzat ca ar fi achiziționat…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au pus sub acuzare pe Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 București, pentru complicitate la trafic de influența și spalare a banilor.…

