Stiri pe aceeasi tema

- Erin Johansen a creat „profiluri de intalnire” pentru pisica ei Ruby, o pisica alb-negru, pe Tinder, și pe site-ul specializat in intalniri Grindr, scrie Daily Star. Mai mult, un prieten i-a sarit in ajutor, modificand propriile profiluri de intalniri pentru a o ajuta in cautarea pisicii plecata de…

- Imbracat intr-un costum fabricat din materiale proprii, creatorul de moda Nobutaka Sada, 49 de ani, a atins, miercuri, 22 martie, varful Muntelui Kinabalu (Malaezia, 4.095 de metri), relateaza The Mirror. Intr-o serie de fotografii facute in varful muntelui, aventurierul elegant pare ca este la jumatatea…

- Lista „respinge” dezvaluie toate persoanele carora le-ați trimis cereri de prietenie. Dar ii arata doar pe cei care nu v-au acceptat cererea. Este ușor sa uiți cui i-ai trimis cereri de prietenie de-a lungul anilor. Și probabil ca uiți de majoritatea solicitarilor dupa cateva zile. Acum va puteți conecta…

- Juliette Lamour, in varsta de 18 ani, a castigat marele premiu la loterie, de 48 de milioane de dolari canadieni (aproximativ 35 de milioane de dolari), chiar la prima incercare, informeaza News.ro, care citeaza BBC. „Plangeam – lacrimi de bucurie – desigur”, a spus Juliette Lamour, vineri, la Ontario…

- Supereroul a aterizat in centrul municipiului si inarmat cu un faras, a dat o mana de ajutor aruncand apa dintr-o balta imensa in canalizarea inaltata mai mult decat normal, care… nu prelua nici un strop de apa! Trebuie sa va spunem un secret: „Superman” este tulcean si a apelat la acest gest pentru…

- Supereroul a aterizat in centrul municipiului si inarmat cu un faras, a dat o mana de ajutor aruncand apa dintr-o balta imensa in canalizarea inaltata mai mult decat normal, care… nu prelua nici un strop de apa! Trebuie sa va spunem un secret: „Superman” este tulcean si a apelat la acest gest pentru…

- Un baiat din Bangladesh se poate considera norocos ca este in viața dupa ce s-a ascuns intr-un container de transport, in timp ce se juca de-a v-ați ascunselea cu prietenii, a fost incuiat in acesta și a ajuns in alta țara, fiind gasit dupa 6 zile. Pe 17 ianuarie, in timp ce descarcau containere de...…

- ShowNews Today a anunțat ca unul dintre lucrurile care au facut-o pe columbianca sa iși banuiasca partenerul ca o inșeala este un borcan de gem de capșuni gasit in frigider. Atat cei doi, cat și copiii lor nu cunosuma acest produs, motiv pentru care i-a trezit suspiciuni artistei. Dupa piesa lansata,…