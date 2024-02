Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru o posibila scadere a ajutorului din partea aliatilor sai, ceea ce o va forta sa isi adapteze strategia militara, a declarat generalul Valeri Zalujnii, comandant-sef al Fortelor Armate ale Ucrainei, intr-un articol publicat joi, informeaza AFP, citat de Agerpres.Foarte…

- Daria Lupi, Cabron și DJ CATSULTAN iși unesc pentru prima data forțele și aduc in playlisturi „In bataia vantului”, un single plin de energie și pasiune, ce te va cuceri de la primele beaturi. Cu muzica și versurile compuse de catre Șerban Cazan alaturi de Cabron, Daria, Oxi și Darius, „In Bataia Vantului”…

- Veștile proaste care au venit in legatura cu ajutoarele promise de SUA și UE, alaturi de problemele contraofensivei militare au produs un impact major asupra discursului președintelui Ucrainei, care a parut dezorientat la ultima intalnire din acest an cu jurnaliștii.Pe 19 decembrie, Volodimir Zelenski…

- Sezonul de schi vine cu prețuri uriașe, anul acesta. Scumpirile nu au ocolit partiile, unde tarifele la skipass-uri și telecabine au crescut, in medie, cu 17% fața de anul trecut. Nu sunt singurele creșteri de prețuri. Inchirierea echipamentelor sportive și mesele la restaurant costa și ele mai mult.

- Un sondaj realizat de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) dezvaluie ca, deși mulți europeni sunt deschiși ideii aderarii Ucrainei la UE, respondenții romani au pareri imparțite in aceasta privința (32% fiind in favoarea aderarii Ucrainei vs 29% impotriva). In Europa, se inregistreaza o…

- Ministerul ucrainean al Agriculturii a imbunatatit vineri prognozele referitoare la recolta de cereale din 2023, pana la 59,7 milioane de tone, adaugand ca productia la hectar a atins un nou record, transmite Reuters.

- Datorita unei vloggerițe de travel din Australia, Gabby Boucher, un oraș din Transilvania a fost inclus intr-un top mondial al celor mai bune destinații din afara circuitelor turistice populare. Tanara de 28 de ani, care de fapt s-a nascut și a copilarit in SUA, dupa care s-a mutat in Sydney, a postat…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a sosit luni (20 noiembrie) in capitala Ucrainei, Kiev, pentru o vizita neanunțata, intr-un gest de sprijin, in timp ce intrebarile pentru el se canalizau pe sustenabilitatea asistenței vitale occidentale, pe masura ce razboiul cu Rusia se prelungește,…