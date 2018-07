Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea croata Petra Martic, a patra favorita a turneului BRD Bucharest Open, s-a calificat, joi seara, in sferturile de finala ale competitiei care se desfasoara la Arenele BNR din Capitala dupa ce a invins-o pe americanca Claire Liu (170 WTA), venita din calificari, cu scorul de 6-2, 6-7 (5),…

- Sorana Cirstea (57 WTA) și Maryna Zanevska (166 WTA) se vor infrunta astazi pentru un loc in sferturile turneului BRD Bucharest Open. Partida este programata a treia pe terenul central și ar putea incepe in jurul orei 18:00. Alte șase sportive din Romania vor evolua joi in sferturile probei de dublu.…

- Jucatorea letona Anastasija Sevastova, favorita numarul 1 a turneului de tenis BRD Bucharest Open, a invins-o, miercuri seara, pe olandeza Arantxa Rus cu scorul de 6-1, 7-5 si s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei gazduite in aceste zile de Arenele BNR din Capitala. Aceasta a fost prima…

- BRD BUCHAREST OPEN. "A fost o batalie, Tamara joaca foarte bine, este si in forma pentru ca a castigat multe turnee anul acesta, inclusiv unul de 125.000 de dolari. Stiam ca va fi dificil, a contat primul ghem din setul doi pe care l-am pierdut dupa ce conduceam cu 40-0. Apoi ea s-a dus la 4-1 si…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu, favorita numarul 2, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului BRD Bucharest Open, dupa ce a invins-o cu 6-3, 7-5 pe slovena Tamara Zidansek (93 WTA). Buzarnescu a facut repede primul break si a condus cu 2-1, insa slovena a revenit si a facut…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Mihaela Buzarnescu si Raluca Olaru s a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului BRD Bucharest Open WTA , dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa 6 4, 6 2, cu Alena Fomina Rusia si Elena Ribakina Kazahstan…

- Nebunie mare la Moscova! Fanii rusi s-au dezlantuit pe strazi si au sarbatorit pana in zori calificarea istorica a nationalei Rusiei in sferturile de finala ale Cupei Mondiale dupa ce a eliminat Spania la loviturile de departajare.

- Jiangsu Suning a pierdut meciul de campionat cu Guangzhou Evergrande, insa și-a revenit rapid și s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Chinei, 2-2 (8-7 dupa penalty-uri). Primul eșec suferit de echipa lui Olaroiu n-a lasat urme prea adanci. Jiangsu a trecut de Tianjin Quanjian și este la doi…