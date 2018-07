BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, sambata, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. ORDINEA DE JOC MIERCURI – 18 IULIE 2018 BRD BUCHAREST OPEN – BUCHAREST, ROU $250,000 16-22 JULY 2018 ORDER OF PLAY – WEDNESDAY, JULY 18, 2018 CENTRE COURT start 2:00 pm [Q] I. Bara (ROU) vs [8] P. Hercog (SLO) [7] P. Parmentier (FRA) vs Y. Wang (CHN) T. Zidansek (SLO) vs [2] M. Buzarnescu (ROU) Not Before 8:30 pm [1] A. Sevastova (LAT) vs A. Rus (NED) GRANDSTAND start 4:00 pm [WC] A. Bondar (HUN) / M. Bulgaru (ROU) vs [2] M. Adamczak (AUS) / J. Moore (AUS) After suitable rest…