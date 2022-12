Stiri pe aceeasi tema

- Pele, unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, a murit joi, 29 decembrie, la varsta de 82 de ani, dupa o indelungata suferința. Jair Bolsonaro, actualul președinte al Braziliei, a decretat trei zile de doliu național in memoria lui Edson Arantes do Nascimento. „Doliul oficial este…

- Legenda fotbalului brazilian Pele s-a stins din viața, joi, la varsta de 82 de ani. Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a decretat trei zile de doliu printr-un decret publicat in Jurnalul Oficial. Pele, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, se afla la Spitalul Israelit…

