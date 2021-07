Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia autovehiculelor a fost afectata, joi, pe DN 73, in zona localitatii Fundata, din cauza unei ploi torentiale care a rupt mai multi copaci si a dus aluviuni pe carosabil, a informat DRDP Brasov, potrivit Agerpres. “Echipele DRDP intervin pentru remedierea situatiei, dar, pana atunci, va rugam…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, administrator al infrastructurii feroviare publice, va informeaza ca la ora 02:30 a fost redeschisa Magistrala Bucuresti – Constanta. Toate trenurile de calatori spre si dinspre Litoral, incepand cu ora 02:30, si-au reluat circulatia pe ruta directa Bucuresti…

- Pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti exista risc de acvaplanare, fiind acumulata apa pe carosabil din cauza ploii torentiale. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri seara ploua torential pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, tronsonul kilometric 12-23…

- In urma ploilor torențiale cazute in ultimele doua ore in județul Mureș, 16 curți ale unor The post Efectul ploilor torențiale in Mureș: 16 curți inundate, fire de curent cazute pe carosabil și copaci rupți de vant appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Efectul ploilor torențiale…

- Imagini cu dezastrul provocat de furtuna au fost distribuite de ТСВ Приднестровье pe canalul de Telegram. Potrivit sursei citate, mai mulți copaci au fost doborați de vant, iar cateva mașini au fost avariate. Totodata, au fost distruse mai multe acoperișuri. Potrivit martorilor oculari, cele mai multe…

- Circulatia rutiera a fost reluata pe un sens de mers al DN 1, la Nistoresti, unde aluviuni, pietre si crengi au ajuns de pe versanti pe partea carosabila, anunta Inspectoratul de Politie Judetean Prahova. Potrivit sursei citate, la fata locului se actioneaza in continuare pentru degajarea drumului.…