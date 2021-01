Stiri pe aceeasi tema

- Un schior a fost urmarit, sambata, de un urs pe partia Clabucet din Predeal, jandarmii intervenind pentru indepartarea animalului. De asemenea, jandarmii au intervenit dupa producerea unei aglomeratii la una din cabanele de pe Varful Postavarul si au dat o amenda de 500 de lei. Citește și:…

- Un urs a fost filmat, astazi, pe partiile Subteleferic și Clabucet din Predeal, scrie realitateadebrasov.net. Clipurile au fost postate pe Facebook și Youtube de Rareș Capitan și David Creța. In imagini se vede cum ursul urmarește schiorii pe partie.Evenimentele au fost confirmate și de jandarmii brașoveni.„3…

- Turiștii au sunat de trei ori pe parcursul zilei de sambata pentru a semnala prezența unui urs in Predeal. In cele din urma, animalul a fost alungat in padure de catre jandarmi, anunța news.ro. Turiștii au sunat de trei ori la 112, pentru a semnala prezența unui urs la Predeal. „A fost vorba…

- Un autoturism in care se aflau mai mulți turiști a ramas blocat in zapada, duminica, pe un drum forestier din județul Bistrița-Nasaud. Jandarmii montani au intervenit și i-au ajutat pe turiști. Potrivit Inspectoratului Județean de Jandarmi Bistrița-Nasaud, turiștii se aflau in zona Irimiile de Jos cand…

- Un barbat din municipiul Tulcea s a ales cu dosar penal pentru lovirea sotiei.In data de 05 ianuarie, in jurul orei 19:00, jandarmii, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au fost solicitati, prin intermediul Serviciului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, sa se deplaseze pe strada…

- O mașina s-a prabușit in rapa, in Munții Bucegi, la sute de metri de cabana Dichiu, județul Dambovița, relateaza Mediafax. Jandarmii montani de la Postul Peștera și salvamontiștii din Dambovița au intervenit miercuri, dupa ce au fost anunțați ca pe DJ 713 Dichiu – Cuibul Dorului, la 700 de metri…

- Activitați desfașurate de polițiști, in județul Dambovița, pentru prevenirea și limitarea infectarii cu Sars-CoV-2 The post Pentru neportul maștii de protecție, polițiștii au aplicat 331 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 16.000 de lei first appeared on Partener TV .

- Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt au actionat, in perioada 19-25 octombrie, pe raza judetului pentru asigurarea si mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, in zonele de competenta. Pe timpul misiunilor, jandarmii olteni au aplicat 269 de sanctiuni contraventionale (207…