Stiri pe aceeasi tema

- Executivul Consiliului Județean Maramureș, reprezentat prin Ionel Bogdan, președinte CJ Maramureș, și Radu Trufan, vicepreședinte CJ Maramureș, a participat astazi la ceremonia dedicata celebrarii “Zilei Imnului Național al Romaniei”. Ziua Imnului este momentul in care cinstim memoria și sacrificiile…

- Viceprimarii municipiului Ploiești, doamna Magdalena Trofin și domnul Daniel Nicodim, au participat, astazi, la ceremoniile dedicate Zilei Imnului Național al Romaniei. Activitațile, organizate de municipalitate și Garnizoana Ploiești, pe esplanada Palatului Administrativ, s-au desfașurat in prezența…

- Marinarii militari vor participa joi, 29 iulie, la ceremonii militare organizate cu prilejul sarbatoririi Zilei Imnului National, in garnizoanele Fortelor Navale Romane. Activitatile se vor desfasura la Constanta, in Piata Ovidiu, ora 11.00, la Braila, in Piata Independentei, ora 09.00, la Tulcea, in…

- Pentru a veni in sprijinul autoritaților locale din Romania, Camera de Comerț Romano-Germana (AHK Romania) a organizat in data de 14 iulie 2021 un Simpozion dedicat Managementului deșeurilor și reciclarii, precedat in data de 13 iulie 2021 de intalniri directe cu companii germane care activeaza in domeniu.…

- 1 total views Primaria Municipiului, impreuna cu partenerii sai traditionali, a pregatit un complex de evenimente dedicat Zilei Imnului National 2021 – cel mai important eveniment festiv local, dar de anvergura nationala, ce marcheaza prima intonare intr-un cadru oficial, pe locul actualului Parc Zavoi,…

- Astazi a avut loc prima acțiune de ecologizare pe Muntele Tampa din acest an. Zeci de persoane au luat parte la evenimentul organizat de Viorel Mihai, rangerul Muntelui Tampa, Agenția Metropolitana, Primaria și Salvamont Brașov. Au fost implicate cateva ONG-uri, dar și numeroși voluntari. La finalul…