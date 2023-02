Brandurile occidentale au plecat din Rusia, dar nu şi produsele lor In ciuda faptului ca firmele europene, nord-americane si japoneze au parasit Rusia din cauza actiunilor sale in Ucraina, impactul asupra consumatorilor rusi este minim, desi termenele de livrare pot fi mai lungi si unele bunuri mai scumpe. Principala modificare a fost aceea de aprovizionare, dar produsele raman disponibile atat online, cat si in magazine. Cumparatorii trebuie doar sa stie unde sa caute. In mod esential, marea majoritate a marfurilor in cauza nu fac obiectul sanctiunilor, iar aceste fluxuri transfrontaliere sunt legale. Si Moscova este bucuroasa sa-i lase sa intre, indiferent de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

