Brandul de lux Prada a achiziționat pachetul de 20% din fabrica de incalțaminte Hipic Prod Impex din Sibiu și a devenit astfel singurul proprietar al fabricii. Țara noastra nu este singura piața unde gigantul din industria modei a facut astfel de tranzacții anul trecut, se arata intr-un document al grupului, unde nu este trecuta insa […] The post Brandul internațional care a cumparat 20% dintr-o fabrica din Sibiu. Ce nume greu vine in Romania appeared first on IMPACT .