Lucrarile de ridicare si montare a cablurilor la Podul suspendat peste Dunare vor afecta partial navigatia pe fluviu, in perioada 31 mai - 19 iunie, potrivit informatiilor facute publice, duminica, de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "In perioada 31.05.2021 - 19.06.2021, de luni pana sambata, in intervalele orare 8,00-11,00 si 13,00-16,00, e interzisa navigatia pe Dunare in zona lucrarilor Podului suspendat de la Braila pentru toate navele, convoaiele si ambarcatiunile de orice tip. Aceste restrictii de navigatie pe Dunare, instituite prin avizul emis de Administratia…