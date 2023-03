Braconierii thailandezi care au omorât un tigru și puiul său vor sta cinci ani în închisoare Un tribunal din Thailanda a trimis la inchisoare cinci braconieri pentru uciderea in 2022 a unui tigru și a puiului sau. Braconierii vor sta dupa gratii cinci ani, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

