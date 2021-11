BPN al PNL a votat: Vor continua negocierile cu PSD pentru formarea unui guvern Datele pe surse arata ca 48 de participanți la Biroul Politic Național al PNL au votat pentru continuarea negocierilor cu PSD pentru formarea unei noi coaliții de guvernare. 22 de membri ai PNL au votat impotriva. Dupa mai multe ore de discuții, precedate manifestații de protest la adresa conducerii PNL, BPN a votat in favoarea formarii unei coaliții cu PSD in defavoarea USR. Principalul motiv pentru aceasta alegere pare a fi faptul ca impreuna cu PSD, PNL și UDMR au o majoritate confortabila in Parlament, in timp ce cu USR și UDMR au nevoie de voturi suplimentare de la minoritați și alți parlamentari.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National a votat demararea oficiala a negocierilor cu PSD si UDMR pentru constituirea unui guvern. Au votat pentru aceasta varianta 48 de membri, in timp ce 22 s-au opus. Intrunit luni seara, Biroul Politic National al PNL urma sa ia o decizie in privinta negocierilor cu USR si PSD. Dupa…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luni, 8 noiembrie, pe Facebook, ca formațiunea pe care o conduce a hotarat sa inceapa discuțiile pentru crearea unei coaliții de guvernare impreuna cu PNL și PSD, cu susținerea minoritaților naționale.„Luni ne-am consultat cu președinții organizațiilor județene,…

- Kelemen Hunor a anunțat ca UDMR a decis sa inceapa negocierile pentru formarea „unei mari coaliții intre PNL-PSD-UDMR”. Acesta a precizat ca aceasta coaliție poate fi posibila doar daca se pot face reforme pentru revizuirea Constituției . UDMR dorește coaliție cu PNL și PSD Președintele Uniunii, Kelemen…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis pe Facebook ca partidul pe care il conduce a hotarat sa inceapa negocierile cu PNL, PSD si grupul minoritatilor din Parlament pentru formarea unei coalitii de guvernare.

- UDMR a decis sa inceapa negocierile pentru formarea „unei mari coaliții intre PNL-PSD-UDMR”, anunța Kelemen Hunor. „Luni ne-am consultat cu președinții organizațiilor județene, iar in cadrul...

- Negocierile pentru formarea unui guvern nu au mai avut loc Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Consultarile programate între premierul desemnat Dacian Cioloș și PNL și UDMR nu au mai avut loc. Liderul PNL, Florin Cîțu, a…

- Liberalii sunt hotarați sa nu prezinte luni o propunere de prim-ministru, daca acesta nu va avea sprijinul majoritații parlamentare. „Partidul Național Liberal a decis in ședința Biroului Executiv Național de azi, ca in eventualitatea in care se contureaza o majoritate parlamentara, nominalizarea PNL,…

- Biroul Politic National (BPN) al PNL a votat, joi, sustinerea lui Florin Citu ca premier, potrivit unor surse politice. “Au fost conectati peste 70% dintre membrii BPN”, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice. Conform surselor mentionate, premierul i-a informat pe membrii BPN ca asteapta o propunere…